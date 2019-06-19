Италия: мигранты становятся жертвами насилия

Расизм и ксенофобия... С этими угрозами в нынешнем году может столкнуться Италия. Об этом говорится в недавнем докладе итальянских спецслужб. Несколько месяцев назад Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет направила в Италию группу экспертов для проверки сообщений о значительно возросшем числе случаев насилия по отношению к мигрантам. Euronews рассказали о том, что работа миссии еще продолжается, поэтому результаты пока не разглашаются.

Мы встретились с пострадавшим от нападения мигрантом Джерри Боакие. Три года назад неизвестный ударил Джерри по спине. В результате падения мужчину парализовало. В настоящее время Джерри живет под Неаполем, в клинике для людей страдающих психическими заболеваниями - лишь здесь мигранту дали приют.

"Он подошел и ударил меня сзади. Я упал. И вот, что со мной произошло. Я больше никогда не смогу ходить, гулять. Он переломал мне руки. У меня сил никаких не осталось", - рассказывает Джерри.

Адвокат Джерри - Хиллари Седу. Его клиенты, в основном беженцы. Что касается самого Хиллари, ему повезло. Он прибыл в Италию из Нигерии в возрасте одного года. На сегодняшний день - он первый член коллегии адвокатов Неаполя африканского происхождения. Седу не считает Италию страной, где процветает расизм. Он говорит о другой проблеме - социальной интеграции мигрантов.

Хиллари Седу, адвокат: "Беженцев, которые оказываются в Италии, необходимо интегрировать в итальянское общество. Но те, кто вырос здесь, кто родился здесь от родителей-мигрантов, в этом практически не нуждаются. Они уже родились на этой земле. Но и их нужно подключать к активной жизни, чтобы они имели те же возможности, что и итальянцы".

Берет ли в расчет эти аргументы правительство? Ответить на этот вопрос достаточно сложно. Мы поговорили с Грацией Налетто, которая работает в некоммерческой организации "Лунария". Ее сотрудники представляют общественности доклады о положении дел в таких сферах как миграция, борьба с расизмом и неравенством.

Грация Налетто, сотрудница "Лунарии: "Дело в том, что сейчас звучат довольно жесткие политические заявления по поводу беженцев, мигрантов и цыган, что в свою очередь провоцирует враждебное, а порой и агрессивное поведение по отношению к этим группам людей".

Глория Орланди, EURONEWS: "В "Лунарии" считают, что 2018 год для Италии стал показательным: именно тогда в стране возросло число случаев насилия на почве расизма и ксенофобии. Вспомним происшествие в городе Мачерата, где 28-летний Лука Траини открыл огонь и ранил шесть мигрантов из Африки. Между тем два вице-премьера - Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо не согласны с теми, кто говорит, что в Италии усиливаются расистские настроения, называя подобные утверждения выдумкой левых".