Каталонский узел в Европарламенте

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Мы расскажем сегодня о последствиях попытки Каталонии отделиться от Испании. Если бы она удалась, это вдохновило бы сепаратистов Шотландии, Фландрии, Корсики, других регионов, и поставило бы под угрозу териториальную целостность стран Евросоюза.

Вот почему Европарламент не хочет видеть на своих заседаниях Карлеса Пучдемона, который был отстранён от должности Президента Женералитата Каталонии за проведение в 2017 году незаконного референдума о независимости.

Бывший глава Каталонии, добивавшийся её выхода из состава Испании, избран евродепутатом. Карлес Пучдемон живёт ныне в Бельгии, чтобы избежать суда за свою сепаратистскую деятельность. Он ходит по коридорам Европарламента, но только в качестве гостя. Главные испанские партий требуют не признавать его статус законодателя.

«Преступник, сбежавший от испанского правосудия и находящийся в розыске, без сомнения, не имеет права занимать какое-либо место в любом институте Евросоюза, членом которого Испания является", - сказал правоцентрист Карлос Итургайз.

Под давлением Мадрида председатель Европарламента Антонио Таяни единолично принял решение не давать аккредитации Пучдемону, а заодно отобрать её на время у всей испанской делегации. Её членам приходиться просить приглашения у зарубежных коллег, чтобы заниматься подготовкой к первой сессии.

Чешский либерал Павел Теличка и два других вице-спикера предложили осудить создавшуюся проблему на высоком уровне.

А правительство Каталонии призвало Европарламент не ставить бюрократических препон и продемонстрировать свою демократичность.

Министр иностранных дел автономного сообщества добивается признания евродепутатами трёх каталонцев, находящихся в изгнании или в тюрьме:

«Получение аккредитации — это формальность, а суть в том, что 1,7 миллиона наших граждан выбрали своих депутатов, - сказал Алфред Бош. - Мы считаем, что главное значение имеют: результаты голосования, право избирателей быть представленными, и право тех, кто был избран, представлять своих избирателей. Ко всему этому нужно относиться в Европарламенте с уважением."

Председатель Таяни объявил, что надеется вскоре получить от властей Испании официальный и полный список её депутатов. Чтобы попасть в него, Пучдемон должен присягнуть конституции и для этого отправиться в Мадрид, где его, скорее всего, ждёт арест.