Греция: предвыборный расклад

Считанные дни остаются до парламентских выборов в Греции. У какой из партий больше шансов на победу? Какова роль малых политических движений и явки избирателей? Наш специальный репортаж.

Ко всеобщим выборам 7 июля в статусе фаворита подходит оппозиционная партия "Новая демократия". Последние соцопросы показывают, что она опережает партию власти "Сириза".

Лидер последней - греческий премьер Алексис Ципрас - начал свою кампанию с призыва к избирателям "не связывать руки его правительству" и предоставить ему возможность действовать свободно.

Объявив о роспуске парламента, Ципрас признал, что причиной поражения его партии на выборах в Европарламент стали "гнев и усталость" народа. Он пообещал, что на новом сроке пребывания у власти первоочередными задачами "Сиризы" будут создание рабочих мест и снижение налогов.

Неудачный результат левых на европейских выборах аналитики объясняют потерей голосов представителей среднего класса, карманы которых опустошала налоговая политика властей все последние четыре года.

"Греческое общество чувствует, что возвращается к нормальной жизни. Настроения изменились так же, как и социальная реальность. Негодование граждан уменьшилось, поэтому резко снизился рейтинг ультраправой партии "Золотая заря". В этой новой реальности Греция должна перейти к росту экономики, чтобы восстановить средний класс. Это и объясняет успех"Новой демократии" на европейских выборах, а также ожидаемую победу этой партии на всеобщих выборах в Греции", - поясняет Костас Панагопулос, политолог (ALCO).

Передаёт наш корреспондент Николетта Критику:_"За не сколько дней до того, как греки придут на избирательные участки, партия "Новая демократия", победившая с большим преимуществом на выборах в Европарламент и лидирующая в опросах, полагается на два ключевых фактора. Они определят, завоюет ли оппозиция большинство по итогам голосования. Это во-первых - явка. Во-вторых - итоговый результат трёх партий, которые будут бороться за преодоление трёхпроцентного порога, что необходимо для прохождения в 300-местный парламент".

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"Согласно последним соцопросам,"Новая демократия" имеет двузначное преимущество над партией "Сириза". Это сводит на нет вероятность формирования "подвешенного парламента". Так или иначе, решающее значение для этих выборов будет иметь явка избирателей", - полагает Мария Караклиуми, политолог (RASS).

Многое будет зависеть от способности выигравшей партии договариваться и от того, какие из трёх менее популярных политических сил также войдут в парламент - левое движение "День 25" экс-министра финансов Яниса Варуфакиса, неонацистская "Золотая заря" или ультраправая партия "Греческое решение".

Быстрым и легким или наоборот затяжным и мучительным будет процесс формирования нового правительства Греции? Вопрос остаётся открытым.