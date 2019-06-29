45,8°C: побит рекорд жары во Франции

Франция, где жертвами жары уже стали 3 человека, побила свой температурный рекорд: в городе Галларг-ле-Монтюё на страны юге столбики термометров поднялись до 45,8°С. Предыдущий рекорд - 44,1°С был зарегистрирован в 2003 году - тогда погибли тысячи людей.

Беспрецедентное красное предупреждение выпущено для четырёх южных областей страны. Но и на остальной территории Франции объявлен второй уровень опасности. 4000 школ по всей стране закрыты.

"Жарко, очень жарко, - говорит этот прохожий. - Это один из самых жарких дней, какие мне довелось пережить, а я жил в США, в пустыне".

Несколько человек погибли от жары в Испании, а в автономном сообществе Каталонии борются с сильнейшими за последние 20 лет пожарами. Экстренные службы восьми каталонских районов находятся в состоянии повышенной готовности, во многих местах столбики термометров приближаются к отметке в 42°С.

"Самое неприятное - это то, что невозможно отдохнуть. Ночью мы не можем заснуть от жары, а если и заснёшь, то всё время просыпаешься. А для пожилых и больных людей ещё труднее", - говорит этот испанец.

Учёные и эксперты обеспокоены тем, что рекорды бьёт и ночная температура воздуха:

"Мы изучили поступившие записи наблюдений за дневной и ночной температурой. Показатели ночной температуры очень важны, потому что ночью наши тела восстанавливаются, отдыхают, то же самое происходит с животными и растениями. Поэтому, когда мы видим, что температура ночью в некоторых местах поднялась до 25°С, то это очень тревожный сигнал".

В Милане на севере Италии расследуют обстоятельства смерти 72-летнего бездомного, наступившей предположительно от жары. Температура в Милане и его окрестностях температура достигла в понедельник 33°С и продолжает день ото дня неуклонно подниматься.