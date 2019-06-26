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Португалия

Жара обошла Португалию стороной

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 Мария Сашинская 
Жара обошла Португалию стороной
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Португалии удалось избежать жары, накрывшей другие европейские страны. Все дело в низком атмосферном давлении, покрывающим Атлантический океан к северо-западу от Пиренейского полуострова.

Филипа Суареш, Euronews

"Этот пляж недалеко от Порту в это время года обычно переполнен, но без солнца и с температурой ниже 20 градусов, мы здесь можем встретить только серфенгистов и несколько отдыхающих, но не в купальниках"

Журналист: Вас удивляет такая погода в Португалии?

Туристка из Германии: Да, я очень удивлена, потому что думала, что будет солнечно и жарче, чем в Германии.

Жительница Португалии: Моя семья живет в Швейцарии. Родственники приехали провести здесь 15 дней в надежде на солнце. Но, кажется, им не повезло. В Швейцарии сейчас жарче, чем здесь.

Туристический бизнес так же несет убытки, говорит владелец пляжного кафе.

Владелец пляжного кафе: Когда нет тепла, нет солнца – люди не приходят на пляж. Как видите, все пусто. Несколько лет назад июнь был жарким. Жара началась и не прекращалась целый месяц. Сейчас у нас тропическая погода. Два или три дня светит солнце, а затем три или четыре дня идет дождь. В прошлом году июнь для бизнеса был лучше, чем в этом.

Инструктор по серфингу: Действительно, эта странная погода влияет на количество людей, приходящих заняться серфингом на пляже

Журналист: Вы надеетесь, что погода скоро улучшится?

Инструктор по серфингу: Я надеюсь, что станет теплее.

С конца недели дожди в Португалии должны прекратиться . Ожидается, все же, что температура не поднимется выше 30 градусов по Цельсию, пока в других европейских странах продолжится жара.