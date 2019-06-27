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кино

Джеймс Бонд уходит на пенсию?

Джеймс Бонд уходит на пенсию?
 Елена Караева 
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С выходом первого тизера новой ленте об агенте на службе ее Величества стали известны некоторые подробности фабулы 25-го фильма саги "Бондиана".

Часть действия происходит на Карибах, сам агент 007 увольняется в запас, но когда его друг просит о поддержке, он немедленно приходит на помощь.

На роль девушки Бонда вновь приглашена Леа Сейду. Рами Малек играет главного злодея.

После ухода из проекта Дэнни Бойла режиссером предложили быть Кэри Фукунага, он же - один из соавторов сценария. Неизменнным остался Дэниэл Крейг, это уже пятый фильм о Бонде в его карьере.

Эти закулисные события отодвинули премьеру ленты с ноября нынешнего года на апрель следующего.

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