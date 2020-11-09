Бондиана на аукционе

Всего через несколько дней после смерти первого Джеймса Бонда Шона Коннери серия оригинальных афиш фильмов о знаменитом агенте 007 выставлена на продажу в Лондоне.

Аукцион открыт для всех до конца недели, и за некоторые афиши - например "Доктор Ноу" - организаторы надеются выручить десятки тысяч евро.

Консультант Sotheby's Брюс Мэрчант говорит:

"Когда дело доходит до ценности афиш, особенно с Джеймсом Бондом, тут есть несколько моментов. Очень важно, конечно, какой это фильм - очевидно, что старых плакатов уцелело гораздо меньше. Коннери считается в некотором роде культовым Бондом, который снялся в серии из первых шести фильмов в 60-70-х годах. Они стали редкостью, ведь люди тогда не собирали коллекций и большинство афиш были просто уничтожены".

Прежде чем стать легендой, Джеймс Бонд был просто новым персонажем, детищем Яна Флеминга, британского журналиста и писателя, который был офицером военно-морской разведки. Романы Флеминга послужили основой для сценариев многих фильмов Бондианы; на этой неделе в Лондоне продаётся также коллекция его рукописей.

"Это, вероятно, самая большая коллекция Флеминга, когда-либо появлявшаяся на рынке, - говорит эксперт Sotheby's Пейдж Томсон. - У нас есть все книги о Джеймсе Бонде в первом издании и с подписями, а также большинство их версий. У нас также есть подборка из собственной библиотеки Яна Флеминга: здесь книги, которые он читал в детстве, в школьные годы, а также книги, которые ему дарили и подписывали потом его друзья литераторы".

А для тех, кто не стеснён в средствах, есть лоты и подороже: гвоздь аукциона- Aston Martin DB5 1964 года выпуска.