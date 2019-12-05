Умри, но не сегодня: вышел первый трейлер новой "бондианы"

Вышел первый трейлер новой ленты "бондианы", фильм - пятый и последний для Крейга в роли 007.

На этот раз агент на службе Ее величества - отошедший от дел уставший человек. Когда его друг и коллега обращается с просьбой на помощи, Бонд отвечает согласием.

Комментарий от Дэниела Крэйга: "Трейлер приоткрывает дверь в нашу работу. Но, разумеется, фильм гораздо подробнее, я жду с нетерпением, что скажут зрители, мне кажется, что мы на славу потрудились".

В роли действующего агента MI6 - Лашана Линч. Оскароносносный Рами Малек составит с Кристофом Вальцем дуэт злодеев.

По словам продюсера Барбары Брокколи, "фильм повествует о многом, что волнует сегодня, и там рассказана прекрасная любовная история".

Сможет ли Бонд и на этот раз спасти мир?

Ответ станет известен 2-го апреля, когда лента "Не время умирать" выйдет во всемирный прокат.