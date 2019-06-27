Итальянский эксперт: "Пожарные ЕС взаимодополняемы"

Италия - одна из пяти стран-членов ЕС, предоставивших воздушные суда в распоряжение резерва RescEU, первого европейского пожарного флота. На этом переходном этапе в резерве - свыше десяти самолетов и вертолетов. ЦельRescEU - поддержать Европейский механизм гражданской защиты, повысить его эффективность в борьбе с участившимися и усложнившимися чрезвычайными ситуациями, в том числе и лесными пожарами. Как команды из разных стран могут эффективно работать вместе?

Директор итальянской службы гражданской защиты Луиджи Д’Анджело рассказывает: "В рамках Европейского механизма гражданской защиты с 2007 года мы пытались привести оперативные возможности стран-членов к общему знаменателю. Так, говоря о тушении лесных пожаров, мы подразумеваем стандартные форматы, распространенные среди всех государств. Их освоение означает возможность каждой страны-члена сделать вклад в ликвидацию чрезвычайной ситуации. В случае пожара, к примеру, мы задействуем модуль из 57 операторов и 25 транспортных средств; его эксплуатационные возможности сопоставимы с эксплуатационным возможностям других государств-членов. Каждая страна владеет стандартными навыками, что позволяет ее команде взаимодействовать с другими и работать сообща".