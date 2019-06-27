В ЕС готовы к борьбе с лесными пожарами

В Европе расширяются пожароопасные зоны, лесные возгорания становится все агрессивнее и в последние годы выходят за пределы одной страны. В канун пика жары власти ЕС усиливают профилактику пожаров и повышает готовность специалистов. Как?

В ЕС пожары в этом году уже превысили по интенсивности и разрушительности пожары прошлых лет: сожжены более 200 тысяч гектаров. Тем временем пик горячего сезона только начинается. Для сравнения в 2018 году в пепелище превратились 135 тысяч гектаров леса; от разрушительного огня удалось спастись лишь 6 странам-членам.

2018 год вошел в историю никак один из самых смертоносных сезонов: в Греции, к примеру тогда погибли 100 человек.

Сократить риски для гражданского населения и усилить партнерство между службами отдельных стран - в этом задача прошедших на хорватском острове Црес учений CRES-MODEX 2019.

Почти сто транспортных средств, вертолет, два спецсамолета, около 300 пожарных из семи европейских стран в течение 4 дне отрабатывали сценарии ликвидации самых опасных и разрушительных пожаров.

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Слет пожарных и причастных служб был организован ЕС для подготовки команд для оперативного участия в международных миссиях.

Виктор Фернандес представлял испанскую пожарную службу: "Свести воедино подразделения из разных стран, говорящие на разных языках - для этого необходима четкая методология. Учения позволяют нам оптимизировать сотрудничество. Мы сможем работать более эффективно и слаженно, когда от учебной ситуации перейдем в реальные условия".

Команды должны были реагировать на поступающие одновременно сигналы бедствия из разных точек острова - ситуация напоминала реальные условия лесных пожаров, которые переживали в прошлые годы Греция и Португалия. Учения в Хорватии посвящены не технике тушения огня, но прежде всего эффективному планированию, организации работы международных команд в экстремальных условиях, на неизвестной им местности. Одну из операций, к примеру, координирует французский специалист: под его началом рука об руку трудятся греческие и австрийские спасатели.

Участники учений - часть континента, готового к развертыванию в рамках Европейского механизма гражданской защиты. С 2001 года его задействовали 300 с лишним раз для самых сложных чрезвычайных ситуаций в мире. В преддверии летнего сезона механизм был усилен благодаря программе RescEU,: в ее рамках создан резерв пожарных самолетов и вертолетов и усилены меры профилактики массированных возгораний.

Христос Стилианидис, комиссар ЕС по гуманитарной помощи, также присутствовал на учениях: "С программой RescEU мы повышаем уровень готовности, берем на вооружение более эффективные и действенные методики борьбы со стихийными бедствиями. Катастрофы не имеют границ, это следует четко понимать. Но и европейская солидарность не имеет границ!"

На помощь пожарным приходят новые технологии, дроны. Испанская команда привезла в Хорватию новою систему оценки масштаба пожара.

Родриго Алварес из службы по оценке лесных пожаров показывает и рассказывает: "Это очень несложный инструмент для визуализации пожара. Ключ, как мы считаем, именно в его простоте. Вам достаточно взгляда , чтобы понять особенности ландшафта, динамику движения огня, оценить примерный периметр возгорания и понять, каковы перспективы".

Большинство лесных возгораний - результат деятельности человека; специалисты говорят об издержках неэкологичного лесопользования, упадке лесных экосистем. И призывают изменить отношение к лесам: это самый эффективный способ не допустить трагических пожаров.