Арестованы 126 представителей итальянской каморры

126 арестов за день произвела итальянская полиция. Задержаны были представители трех крупных кланов из Неаполя – Контини, Маллардо и Личчарди (Contini, Mallardo, Licciardi). Члены каморры подозреваются в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в вымогательствах и отмывании денег. Во время задержаний было обнаружено активов по меньшей мере на 130 млн. евро. Полиция считает, что все эти накопления незаконны. Операция началась в районном управлении Неаполя, но распространилась на территорию всей страны, а также за пределы Италии.

По словам полиции, все задержанные входят в преступный альянс Сэкондильяно (Secondigliano), с начала 90-х объединяющий несколько мафиозных кланов севера Неаполя.