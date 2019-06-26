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Срочная новость

Италия

Арестованы 126 представителей итальянской каморры

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 Мария Сашинская 
Арестованы 126 представителей итальянской каморры
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126 арестов за день произвела итальянская полиция. Задержаны были представители трех крупных кланов из Неаполя – Контини, Маллардо и Личчарди (Contini, Mallardo, Licciardi). Члены каморры подозреваются в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в вымогательствах и отмывании денег. Во время задержаний было обнаружено активов по меньшей мере на 130 млн. евро. Полиция считает, что все эти накопления незаконны. Операция началась в районном управлении Неаполя, но распространилась на территорию всей страны, а также за пределы Италии.

По словам полиции, все задержанные входят в преступный альянс Сэкондильяно (Secondigliano), с начала 90-х объединяющий несколько мафиозных кланов севера Неаполя.