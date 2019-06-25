Италия: охота на ндрангету

В итальянском регионе Эмилия-Романья арестованы 16 человек. Им предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности. Как полагает следствие, они связаны с кланом калабрийской ндрангеты, интегрировавшимся в северных областях страны.

Джованни Тизиан, журналист газеты "Эспрессо": "Услугами, которые предлагает ндрангета, а мы имеем ввиду по большей части экономическую сферу, пользовались очень многие. Речь идет о транспортировке товаров, поиске рабочих, займах, наличных деньгах, открытии фальшивых счетов для тех, кто не желает платить налоги, (о бизнесменах Эмилии-Романьи), а также о субконтрактах на реконструкцию зданий после землетрясения, и голосах избирателей. Вот к подобным услугам и прибегали многие. Поэтому, когда мы говорим о неком молчании в отношении действий мафии, мы подразумеваем что это молчание в том числе продиктовано соучастием".

В рейде в районе Брешелло, были задействованы около трехсот полицейских. Среди арестованных, как сообщают итальянские СМИ, члены влиятельной мафиозной семьи Гранде Аракри и глава городского совета Пьяченцы. Ндрангета - одна из наиболее могущественных организованных преступных группировок в мире, у которой есть свои отделения практически по всех частях света.