Кассино-Неаполь: недовольные пассажиры

"Мы только что прибыли в Казерту. Это связующий город на пути следования из Кассино, откуда мы начали очередное путешествие, в Неаполь, куда мы и направляемся. До него остаётся около 100 километров, - передаёт корреспондент Euronews Елена Каваллоне. - Поездка занимает три часа, но если вдруг ваш поезд отменят, как наш, например, - то явно больше времени. К слову, от многих пассажиров, которые каждый день едут из Кассино в Неаполь на поезде, поступают жалобы. Они требуют от правительства улучшить качество предоставляемых транспортных услуг в этом районе, вместо того, чтобы вкладывать средства исключительно в инфраструктуру на севере страны. Попросим местных жителей рассказать об этом подробнее".

- Жителям пригородов надо уделить хоть какое-то внимание. Пока нас не слышат.

- Я считаю, что власти должны улучшить железнодорожное сообщение. На юге Италии, к примеру, работает всего лишь одна линия, ведущая в Калабрию.

Я надеюсь, что ситуация улучшится на юге и по всей стране. К тому же, пора что-то делать для грузовых автомобилей, автобусов.

- Мне приходится нелегко. Если мой поезд отменили, то добраться отсюда туда, где я живу, попросту не на чем. Автобусов нет, потому зачастую приходится искать того, кто мог бы меня довести.

"Мы выслушали немало людей, недовольных состоянием железных дорог и перебоями в движении. Тем не менее, именно на поезде мы отправляемся в Неаполь, чтобы там пересесть на автомобиль и продолжить наше путешествие", - заключает наш корреспондент.