Пещерный медведь вышел к людям

Этой находке не менее 22 тысяч лет: прекрасно сохранившуюся тушу пещерного медведя ледникового периода нашли якутские оленеводы на острове Большой Ляхолвский Новосибирского архипелага между морем Лаптевых и и Восточно-Сибирским морем.

У вымершего 15 тысяч лет тому назад животного благодаря вечной мерзлоте сохранились зубы, шерсть, нос и все внутренние органы - настоящий кладезь для учёных, ведь раньше удавалось найти лишь кости пещерного медведя.

"Пещерный медеведь - это не какое-то загадочное, непознанное, неизвестное животное , - говорит ведущий научный сотрудник Зоологического музея МГУ Сергей Крускпоп, - но понятно, что находка его мягких тканей сильно дополнит его портрет".

Находка передана в Северо-восточный Федеральный университет в Якутске. Радиоуглеродный анализ позволит определить точный возраст животного. Предполагается, что он жил от 22 до 39, 5 тысяч лет тому назад.

По мере таяния вечной мерзлоты в последние годы в Якутии были найдены останки нескольких мамонтов, шерстистых носорогов, жеребёнка ленской лошади, а также детёнышей пещерного льва.