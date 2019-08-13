Недружественный вираж в небе над Балтикой

Истребитель НАТО во вторник предпринял попытку сопроводить самолет министра обороны РФ Сергея Шойгу в небе над Балтикой. Глава оборонного ведомства возвращался из Калининграда, где посетил Армейские международные игры, а также заложил камень под строительство филиала Нахимовского училища.

В нейтральных водах Балтики к самолету Шойгу приблизился истребитель F-18. В ответ на это два самолета сопровождения Су-27 морской авиации Балтийского флота оттеснили натовский штурмовик. Позже в пресс-службе Североатлантического альянса заявили, что пилот не знал о нахождении на борту самолета министра обороны России.

В то же время Москва заявляет, что в последние недели у российских границ, в том числе в районе Балтики, все чаще появляются беспилотники и самолеты-разведчики стран НАТО.