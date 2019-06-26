Расти по-новому

Что представляет из себя новый мировой порядок? Какая роль в нем отведена Евросоюзу? Вскоре после выборов в Европарламент программа "Реальная экономика" побывала на Брюссельском экономическом форуме, где познакомилась с новой экономической повесткой дня Европы.

Европа переосмысляет себя: так, майские выборы в Европарламент продемонстрировали максимальную явку за два последних десятилетия: к урнам в этому году пришли свыше 50% избирателей против 42 с небольшим на выборах в 2014 году.

Прогнозы аналитиков, ожидавших активной поддержки правых популистов, в контексте выборов не оправдались. Тем не менее правый фланг в Европе вот уже несколько лет завоевывает все новых и новых сторонников. Почему?

Мануэль Мунис, декан Школа глобальных и общественных отношений IE, комментирует: "На мой взгляд, фундаментальные причины - это состояние экономики, влияние технологий, технологических преобразований на рынки, а также существующие принципы распределения и перераспределения доходов. Так, в период с 2009 по 2012 годы в США 95% показателя роста дохода пришлось на очень узкую группу, составляющую всего один процент населения".

В целом по 28 странам ЕС картина схожая: 20% самых обеспеченных граждан получают примерно треть совокупного дохода. При этом 20% самых малообеспеченных жителей получают лишь его десятую часть - разрыв огромен!

Статистика по неравномерному распределению доходов доступна за 2017 год: именно тогда экономический рост в Европе достиг своего пика, рост в 2,4% стал самым значительным за десятилетие. Он ожидаемо снизился в последующий период: в 2018 году ЕС продемонстрировал почти двухпроцентный рост, в этом году он замедлится до 1,4% , а в следующем, обещают наблюдатели, показатель вырастет на две десятых процентного пункта.

Вице-председатель Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровски считает, что Европе нужно менять "качество" роста: " Конечно, Европе нужен экономический рост, но не рост ради роста, цифр! Нам следует прежде всего ориентироваться на благополучие людей. Таким образом, мы делаем ставку на устойчивый рост - обязательно с учетом экологических факторов, изменения климата. Считаю, что нам пора скорректировать угол зрения, перестать фокусироваться на показателях роста как таковых".

Европейская комиссия предложила проект бюджет на 2020 год в размере 168 миллиардов евро. Задача - поддержать устойчивое прогрессивное развитие экономики. Пятая часть от годового бюджета пойдет на решение проблем, связанных с изменением климата. Это созвучно взятым Европой обязательствам: тратить 20% долгосрочного бюджета ЕС на климат и смежные вопросы.

Международный валютный фонд тем временем отмечает факторы риска, угрожающие поддержанию. устойчивого роста в Европе. Эксперты МВФ говорят о внешнем влиянии на ЕС текущего "непростого периода в мировой экономике". Насколько непростая сложившаяся ситуация и как Европе пережить неспокойные времена?

Гита Гопинат, главный экономист МВФ, выделяет следующие факторы: "У нас есть серьезные ограничения, препятствия. Они связаны с напряженностью в отношениях США и Китая - речь идет и о торговых спорах, и о технологических. Потом серьезной проблемой для Европы остается "брексит", угроза "брексита" без соглашения. Третий фактор риска - количество стран, обществ, граждан с высокими задолженностями. Да, сегодня доступ к финансам достаточно прост, но все может измениться очень быстро".

Чтобы обсудить эти и другие препятствия и то, как Европа может их преодолеть, Euronews побеседовал с комиссаром ЕС по экономическим и финансовым вопросам Пьером Московиси.

Euronews: "Что представляет собой новая экономическая повестка дня для Европейского Союза? Каковы приоритеты?"

Пьер Московиси: "Экономический кризис в основном закончился, но мы должны решать проблемы с прицелом на будущее. Это означает, в числе прочего, борьбу с неравенством. Для меня приоритетные направления это - дальнейшее реформирование еврозоны, создание реалистичного бюджета в зоне евро. Мы, страны евро, должны громче заявить о себе в будущем, мы должны сближаться через стабилизацию нашего общего дома. Что касается налогов, то ставку следует делать на справедливое распределение доходов. Мы также должны иметь возможность менять правила игры в ЕС через голосование квалифицированным большинством и, конечно мы должны осознать срочность климатической повестки дня.

Уверен, что борьба с изменением климата станет одним из важнейших направлений для Еврокомиссии нового созыва. Я сожалею, что нынешняя комиссия не добилась пересмотра вопроса о налогах на энергоносители, к нему придется вернуться - с учетом социальных последствий, которые эта мера может иметь в некоторых регионах. Так вот, там потери следует компенсировать".

Euronews: "Экономический рост в последнее время был умеренным. Нужен ли нам больший рост или нам нужен другой рост с большим акцентом на устойчивые цели?"

Пьер Московиси: "Невозможно прогнозировать рост еврозоны и Европы после 2020 года - слишком много неизвестных у нас на руках! Напомню вам о о торговых разногласиях - это, конечно, угроза номер один. Немало дисбалансов и в самой Европе: возьмите итальянский дефицит бюджета, возьмите "брексит": мы не знаем, к чему это все приведет. Для меня очень важно с учетом всех этих негативных факторов продолжать работать на раскрытие потенциала роста европейской экономики. А для этого необходимо заложить основы - провести структурные реформы, обеспечить подготовку кадров, делая упор на качественное, инновационное образование, науку и исследования. Да, мы должны вырастить собственных чемпионов от цифровой экономики, вывести их на мировой рынок. Повторюсь, для этого необходимо укреплять механизмы для защиты и развития еврозоны, нашей экономической площадки".

Euronews: "В контексте роста напряженности в торговых отношения какую позицию занимает ЕС в дебатах, противопоставляющих двусторонность глобальным многосторонним отношениям?"

Пьер Московиси: "Совершенно точно, мы - за многосторонность! Мы искренне убеждены в том, что протекционизм не является правильной реакций на происходящее. Протекционизм - это угроза, риск. Что касается многостороннего формата, то он, безусловно, не может быть хаотичным: его следует отладить, настроить, реформировать (мы сейчас работаем над реформой ВТО). Уничтожить многосторонний формат - огромная ошибка.

Я считаю, что и для для президента Трампа торговые войны - вовсе не позитивный фактор, в них нелегко победить. В итоге в проигрыше все. Соединенные Штаты много потеряют, если будут продолжат в том же духе. Разумеется, мы признаем, что в отношении Китая сохраняются проблемы - избыточные мощности, кибербезопасность, агрессивная торговая политика. Но их следует решать в рамках многосторонних переговоров. Идти войной , конечно, подход неверный".