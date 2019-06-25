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Спорт

Вручены награды НБА

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 Лев Удольский 
Вручены награды НБА
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Самым ценным игроком по итогам регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) признан греческий спортсмен Яннис Адетокунбо, форвард команды «Милуоки Бакс». Об этом было объявлено в ходе третьей ежегодной торжественной церемонии, прошедшей в понедельник в Санта-Монике, штат Калифорния. Награду вручил комиссар НБА Адам Сильвер.

– Хотел бы ещё поблагодарить мою замечательную маму... замечательную маму, – сказал Яннис Адетокунбо. – Она всегда думала о нашем будущем. Всегда в нас верила. Всегда была рядом. Она – основа нашей семьи. Ты для меня настоящий герой.

Словенский баскетболист Лука Дончич назван лучшим новичком года в НБА. 98 из 100 экспертов отдали свои голоса за 20-летнего спортсмена, защитника команды «Даллас».

Самым прогрессирующим игроком сезона в НБА стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, камерунский спортсмен. Во многом благодаря ему «Рэпторс» стали в этом году чемпионами.