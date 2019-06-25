Яннис Адетокунбо: MVP из трущоб

Самым ценным игроком завершившегося сезона Национальной баскетбольной ассоциации признан форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. В среднем за матч он набирал почти 28 очков, а его команда, в том числе благодаря этому, стала лучшей в регулярном чемпионате НБА и вышла в финал Восточной конференции. Euronews узнал, как начиналась карьера греческого баскетболиста нигерийского происхождения, у его первого тренера в Афинах Спироса Велиниатиса:

«Я видел, что дети страдали от недоедания, даже те, кто показывал хорошие спортивные результаты. Обычно, когда тренировка заканчивалась, я покупал им сувлаки. Но однажды, когда у меня было мало денег, я сказал им, что я на мели, поэтому мы будем есть хлеб. В тот день Яннис съел 5-6 буханок, даже не запивая водой. Это произвело на меня большое впечатление и напомнило мне истории, которые нам рассказывал наш отец о нацистской оккупации, когда ничего не было кушать.

Но всё было хорошо, потому что мальчики обладали очень сильным характером. Яннису не нравилось быть ребёнком. Ему надо было кормить семью. Я никогда не видел его с друзьями, ведь его жизнь была настолько тяжелой, что у него не было свободного времени. Поэтому я считаю, что сейчас он проживает своё детство, и я думаю, что, если ему удастся повзрослеть, он войдет в историю. Он уже добился этого, но я верю, что он может сделать гораздо больше»

Напротив первой баскетбольной площадки будущего MVP НБА располагается кофейня, в которой теперь многое напоминает об Адетокунбо, а владелец заведения Яннис Цикас ещё помнит звезду баскетбола ребёнком:

«Никто не верил, что он может добиться такого успеха. Единственный, кто верил, что это был сам Яннис. И он сделал нас счастливым и подарил нам столько улыбок своей наградой MVP».