ЧП в Камбодже: число жертв растет

До 24 человек возросло число погибших при обрушении строящегося здания в городе Сиануквиль на юго-западе Камбоджи. Еще столько же получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Трагедия разыгралась 22 июня. Отмечается, что в момент обрушения конструкции на стройплощадке находились около 60 рабочих.

В рамках расследования обстоятельств ЧП полиция задержала четырех человек, в том числе ответственных за проведение строительных работ. Место инцидента посетил премьер-министр Камбоджи Хун Сен. Глава правительства выразил соболезнования родным погибших. Сообщается, что семьям, потерявшим своих близких, будет выплачена компенсация в размере десяти тысяч в пересчете на доллары.