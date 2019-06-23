Радужные флаги в Бухаресте

В Бухаресте прошел парад представителей ЛГБТ-сообщества. На улицы румынской столицы несмотря на дождь вышли около 10 тысяч участников

Год назад в стране провалился референдум о внесении в конституцию поправок, исключающих возможность считать однополые супружеские пары семьей. Сегодня в Румынии однополые браки не регистрируются, но из-за провала плебисцита остается открытым путь к возможной последующей легализации.

Румынские консерваторы провели в Бухаресте свою контрдемонстрацию. Но эта акция привлекала меньше сторонников, чем парад с радужными флагами.

В 2000 году под давлением Совета Европы и Евросоюза парламент Румынии принял закон, запрещающий дискриминацию по признаку сексуальной ориентации.

Но сегодня страна занимает одно из последних мест в европейском рейтинге соблюдения прав ЛГБТ-сообщества.