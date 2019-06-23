Новый рекорд Роджера Федерера

Как в Германии сыграешь, так Уимблдонский турнир и проведёшь. Есть такая примета у Роджера Федерера, по его собственному признанию.

В борьбу за 21-й в карьере мейджор теннисист вступит в качестве десятикратного победителя турнира в немецком Галле.

Очередной личный рекорд он установил в воскресенье, обыграв в финале бельгийца Давида Гоффена в двух сетах 7:6 (7:2 на тай-брейке) 6:1.

Таким образом, Федерер стал вторым в истории теннисистом, выигравшим один и тот же турнир десять раз. В этом рейтинге выше только Рафаэль Надаль.

Успех в Галле приблизил 37-летнего швейцарца к рекорду американца Джимми Коннорса, на счету которого 109 побед в турнирах серии ATP. Для того, чтобы превзойти легендарного теннисиста, Роджеру Федереру нужно завоевать ещё восемь титулов.