"Самая уродливая собака в мире"

В небольшом городке Петалума в американском штате Калифорния в пятницу прошёл традиционный конкурс среди дворняг, которых природа обделила красотой.

19 четвероногих сразились за право называться "самой уродливой собакой в мире".

Большинство участников были подобраны с улицы и, несмотря на некие внешние особенности, любимы и обласканы новыми хозяевами.

Обладателем титула, полутора тысяч долларов призовых и приглашения на шоу Today телеканала NBC стал пёс по кличке Бродяга.