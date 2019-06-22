"Самая уродливая собака в мире"
В небольшом городке Петалума в американском штате Калифорния в пятницу прошёл традиционный конкурс среди дворняг, которых природа обделила красотой.
19 четвероногих сразились за право называться "самой уродливой собакой в мире".
Большинство участников были подобраны с улицы и, несмотря на некие внешние особенности, любимы и обласканы новыми хозяевами.
Обладателем титула, полутора тысяч долларов призовых и приглашения на шоу Today телеканала NBC стал пёс по кличке Бродяга.