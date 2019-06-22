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Срочная новость

Срочная новость

"Самая уродливая собака в мире"

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"Самая уродливая собака в мире"

В небольшом городке Петалума в американском штате Калифорния в пятницу прошёл традиционный конкурс среди дворняг, которых природа обделила красотой.

19 четвероногих сразились за право называться "самой уродливой собакой в мире".

Большинство участников были подобраны с улицы и, несмотря на некие внешние особенности, любимы и обласканы новыми хозяевами.

Обладателем титула, полутора тысяч долларов призовых и приглашения на шоу Today телеканала NBC стал пёс по кличке Бродяга.

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