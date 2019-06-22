К Борису Джонсону вызвали полицию

На пути к посту лидера британских консерваторов и премьер-министра страны бывший мэр Лондон и экс-глава МИД Борис Джонсон оказался замешан в скандале. В пятницу вечером соседи политика вызвали полицию, услышав громкие крики и грохот, доносившиеся из его дома.

По данным газеты The Guardian, Джонсон повздорил со своей подругой - 31-летней Кэрри Саймондс. Она и кричала, в пылу ссоры выгоняя политика из дома. Постучав в дверь и не дождавшись ответа, обеспокоенные соседи приняли решение позвонить в полицию.

Правоохранители прибыли незамедлительно. Убедившись, что никто не пострадал, и никаких правонарушений не было, они заявили, что причин для принятия мер по охране правопорядке нет.

С Кэрри Саймондс политик встречается около года, после развода с Мариной Уилер. Ранее Саймондс возглавляла службу по связям с общественностью Консервативной партии, но покинула свой пост, чтобы поддержать Джонсона в борьбе за кресло премьер-министра. Она считается одной из самых влиятельных фигур в сфере политического пиара в Великобритании.