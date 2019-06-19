Джонсон все ближе к премьерскому креслу

Фракция консерваторов в британском парламенте проведет очередной третий тур голосования по выборам лидера партии и соответственно премьера Соединенного Королевства. Накануне бывший глава британского МИД Борис Джонсон в ходе внутрипартийного голосования увеличил свой отрыв от других претендентов. Из гонки выбыл экс-министр по делам "брексита" Доминик Рааб, не преодолевший барьер в 10% голосов.

В тот же день состоялись теледебаты кандидатов на пост главы кабинета. Участники дискуссии разошлись в своих оценках по поводу того, как осуществить выход страны из состава Европейского Союза.

Борис Джонсон, экс-глава МИД Великобритании: "Мы обязаны выйти из ЕС 31 октября, потому что в противном случае я боюсь, Консервативная партия столкнется с катастрофической потерей доверия к политике". Джонсон добавил, что необходимо готовиться к варианту выхода без сделки.

Нынешний глава Форин офиса Джереми Хант, который занимает второе место, выступил за продление дискуссий с ЕС, если к крайнему сроку Брюссель будет демонстрировать готовность к продолжению диалога и поиску взаимовыгодного решения. "Я бы хотел избежать срыва сделки, и риска всеобщих выборов ", - сказал Хан.

Позицию Ханта поддержал министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув, который не стал настаивать на том, чтобы "развод" с Брюсселем произошел именно 31 октября.

Аутсайдер избирательной кампании Саджид Джавид заявил: "Мы должны учиться на собственных ошибках. Одна из них заключалась в том, что мы установили "гибкий график" "брексита". Но если нет крайнего срока, и нам и нашим европейским друзьям, сложно сконцентрироваться на задаче".

У Рори Стюарта другая точка зрения. "Если мне повезет стать вашим премьером, вариант выхода из ЕС без сделки никогда не случится" - пообещал Стюарт. "Это не нужно и это нам вредит", - добавил политик.

Во время каждого последующего раунда голосования из борьбы за премьерское кресло будет выбывать один кандидат. К пятнице их число должно сократиться до двух. После этого будет запущено голосование уже для всех членов Консервативной партии. Имя победителя будет названо к концу июля.