Джонсон лидирует

Два кандидата остались в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. В финал избирательной кампании вышли бывший мэр Лондона 55-летний Борис Джонсон, его соперником стал министр иностранных дел 52-летний Джереми Хант.

К заключительной стадии выборов Джонсон подошел в статусе однозначного фаворита. Количество поданных за него голосов говорит само за себя.

Сопредседатель группы Консервативной партии в Палате общин Шерил Гиллан объявила итоги:

"По результатам пятого раунда внутрипартийного голосования Джонсон заручился поддержкой 160 депутатов из 313, за Ханта проголосовали вдове меньше – 77. Министр окружающей среду Майкл Гоув с 75 голосами уступил Ханту. Таким образом борьбу за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства продолжат Борис Джонсон и Джереми Хант".

Джонсон первым делом поблагодарил однопартийцев. "Для меня большая честь получить более 50% голосов во время итогового голосования. Спасибо всем за вашу поддержу. Я с нетерпением жду возможности отправиться в тур по стране и изложить свой план по осуществлению "брексита", объединению страны и созданию светлого будущего для всех нас", - написал политик в "Твиттере".

Хант, набравший вдвое меньше голосов, через ту же социальную сеть признал, что уступил своему оппоненту Борису Джонсону. "Я аутсайдер, но в политике сюрпризы случаются, как они случились сегодня", - прокомментировал политик свой результат.

Но, несмотря на второе место по итогам голосования, Хант заверил, что не собирается опускать руки, добавив, что "без сомнения, берет на себя груз ответственности", чтобы завоевать симпатии членов собственной партии.

С этой целью претендент на пост премьер-министра пообещал продемонстрировать, каким образом он намерен не только вывести страну из состава ЕС, но и придать новый вектор экономике Великобритании.

Теперь судьбу двух оставшихся кандидатов решат 160 тыс. членов правящей партии, на голосование им отводится месяц. Таким образом имя нового премьера должно стать известным к концу июля.