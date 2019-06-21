Индия: нам всем поможет йога

Для мира, гармонии и прогресса... Тысячи человек собрались в Нью-Дели, чтобы отметить Международный день йоги. Среди них - премьер-министр Индии Нарендра Моди, активно практикующий и пропагандирующий эти занятия.

"Йога объединяет людей и может помочь справиться с вызовами, с которыми сталкивается этот мир", - сказал Моди собравшимся.

Именно по инициативе индийского премьера в 2014 году Генассамблеей ООН был установлен Международный день йоги, который отмечается 21 июня. История йоги насчитывает несколько тысячелетий. На Западе совокупность духовной и физической практик стала популярной в эпоху хиппи на волне интереса к восточной культуре. В настоящее время в мире насчитываются миллионы приверженцев йоги.