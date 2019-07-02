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Cult

В латиноамериканских ритмах

В латиноамериканских ритмах
 Елена Караева 
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Серхио Мендоса из Ногалеса, из Аризоны. Он - гитарист, а еще играет на аккордеоне и занимается аранжировками. 10 лет назад он с друзьями основал "Оркестр Мендоса".

Вокалист Кетсаль Герреро объясняет, что "в репертуаре есть и этнические мелодии, но все-таки в основном он состоит из латиноамериканской музыки, из разных стран и регионов, музыка латина оказала большое влияние на американский мейнстримный и инди-рок".

После серии выступлений во Франции, оркестранты дадут концерты в Нидерландах, Италии и Бельгии.

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