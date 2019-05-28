Евросоюз: проблема выбора

Лидеры ЕС обсуждают результаты выборов в Европейский парламент, которые должны привести к смене руководства в институтах сообщества. Жаркие споры ожидаются по кандидатуре председателя Еврокомиссии, обладающего наиболее широкими полномочиями в Брюсселе. Согласно законодательству ЕС, Евросовет (главы стран и правительств ЕС) предлагает одного кандидата на эту должность, учитывая при этом итоги евровыборов.

Проблема вокруг назначения обострилась после того как социалисты и христианские демократы, представленные Европейской народной партией потеряли в Европарламенте традиционное суммарное большинство. Европарламент намерен приложить усилия к тому, чтобы председателем Еврокомиссии стал один из кандидатов, предложенных его фракциями.

На высокий пост в ЕС от ЕНП претендует лидер партии, немецкий политик Манфред Вебер. Его поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель. Французский президент Эммануэль Макрон выступает против назначения Вебера. Впрочем в ЕНП заявили, что готовы к компромиссам с остальными политическими силами.

Кандидатом от социалистов выступает первый заместитель глав Еврокомиссии Франс Тиммерманс. От либеральных демократов на пост претендует еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. Ни одна из трех партий, представляющих этих кандидатов, пока не имеет четкого плана как собрать коалицию, чтобы заручиться большинством в парламенте. Компромиссной кандидатурой, по данным источников в Брюсселе, может стать Мишель Барнье - главный переговорщик по "брекситу".