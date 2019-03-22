Насыщенный событиями Саммит ЕС

На пресс-конференции по итогам брюссельской встречи в верхах руководители Евросоюза подтвердили, что Великобритании разрешено отложить свой выход из него до 12 апреля. А если Палат общин ратифицирует соглашение об условиях «брексита», то его можно отсрочить до 22 мая. Он может быть вообще отменен, на что надеется Председатель Совета ЕС:

«Судьба «брексита» - в руках наших британских друзей, - сказал Дональд Туск. - Мы, как Евросоюз, готовы к худшему, но надеемся на лучшее. Как вы знаете, надежда умирает последней».

Главной темой второго дня саммита, пятницы, были отношения с Китаем. Лидеры ЕС отметили деструктивное влияние экономической политики и растущей мощи КНР.

Глава Еврокомиссии заметил, что судьба союза Брюсселя с Лондоном пока не ясно, но Пекин уже можно считать «системным соперником»:

«Должен сказать, что разговаривать о Китае было легче, чем о Великобритании, - сказал Жан-Клод Юнкер. - У нас отношения с Китаем хорошие, хотя и не прекрасные. Китай сегодня для нас - конкурент, партнер, соперник».

Являясь крупнейшим торговым партнером Китая, ЕС призывает его устанавливать справедливые цены и уважать интеллектуальную собственность.

«Время европейской наивности прошло, - сказал президент Франции Эммануэль Макрон. - Я не утверждаю, что руководители 27 стран-членов, которые присутствовали за столом переговоров, думают одинаково, и что у них совпадают интересы». Дискуссия будет продолжена, и ситуации у разных стран разные».

Лидеров ЕС тревожат переговоры премьер-министра Италии с Председателя КНР в Риме. После них Си Цзиньпин отправится в Париж. На встречу с ним приглашены Юнкер и канцлер Германии Меркель, но не Джузеппе Конте.

"Это был жест вежливости со стороны Президента Франции Эммануэля Макрона к Ангеле Меркель, - объяснил Конте. - Он пригласил её в Париж, чтобы дать ей возможность обменяться несколькими словами с президентом Китая. Заодно был приглашён Юнкер, который едет на семинар. Они обменяются идеями о многосторонности связей, эта проблема, которая касается всех нас. Вот и всё".

Если лидеры Евросоюза выработали общую позицию по "брекситу", то в отношении Китая проявились их разногласия.