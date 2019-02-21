Погружение в мир Ван Гога

В Париже открылась цифровая выставка работ Ван Гога. Посетителям предлагают взглянуть на картины художника, обработанные средствами трёхмерной графики и дополненной реальности. Картины проецируются в движении на стены и на пол, чтобы усилить эффект присутствия. Специально для выставки создали звуковое оформление, которое должно органично сочетаться с представленными работами.

«Из огромного числа работ для нашей выставки мы отобрали 500 полотен, – рассказывает директор "Мастерской света" Микаэль Кузигу. – Их анимация позволяет зрителям полностью погрузиться в мир Ван Гога».

По словам инженера Огюстена де Куэнтана де Фийэна, отвечавшего за техническую сторону проекта, современные технологии открывают в работах Ван Гога неожиданные детали:

«Такое увеличение картин позволяет рассмотреть материю, элементы ткани, материал, которые мы не привыкли видеть так крупно».

«Зрителям здесь принадлежит активная роль, – говорит художественный руководитель выставки Джанфранко Януцци. – Они являются частью представления. Их силуэты смешиваются с изображениями. После такой выставки впечатления от картин дольше задержатся в их памяти».

Выставка Ван Гога в «Мастерской Люмьер» будет работать до конца года. Это уже второй проект ателье по виртуальному погружению в художественный мир. В прошлом году похожая выставка была посвящена искусству австрийского художника Густава Климта.