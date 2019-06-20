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Срочная новость

Саудовская Аравия

За убийство Хашогджи "придется платить"

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 Елена Караева 
За убийство Хашогджи "придется платить"
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Президент Турции заявил, что Саудовская Аравия должна "заплатить" цену за внесудебную расправу над подданным аравийского королевства Джамалем Хашогджи. Говоря о виновности саудовских властей, Эрдоган ссылался на представленный накануне ООН доклад об обстоятельствах гибели журналиста в генконсульстве страны в Стамбуле.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: "В докладе ООН недвусмысленно говорится, что саудиты определенно виновны, и они сами знают, что они виновны. Там также указывается, что их реакция на наши слова и заявления была в корне неверной. Так что пришло время им платить по счетам. И они понесут за случившееся ответственность".

Саудовская Аравия отвергла содержащиеся в 100-страничном докладе данные, касающиеся убийства журналиста, "доклад", - заявил глава внешнеполитического ведомства королевства, - "Содержит очевидные противоречия и безосновательные обвинения".

Со своей стороны представлявшие ООН авторы доклада ООН потребовали дальнейшего расследования на основе собранных ими доказательств и свидетельств и призвали ввести адресные санкции в отношении наследного принца и его личных активов, пока он не докажет свою невиновность.