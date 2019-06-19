Саудовский наследный принц причастен к убийству Джамаля Хашогджи - ООН

Собранные следователями ООН доказательства позволяют предположить, что наследный принц Саудовской Аравии причастен к убийству журналиста Джамаля Хашогджи, об этом заявила Аньес Калламар, руководившая работой.

"Мы полагаем, что Джамаль Хашогджи стал жертвой умышленного убийства, фактически можно назвать случившееся казнью. Она была проведена за пределами Саудовской Аравии. За эти действия королевство должно нести ответственность в соответствии с международными законами и конвенциями, касающимися защиты прав человека", - заявила Калламар.

Пока реакция на сказанное от Эр-Рияда не последовала, но аравийское королевство всегда отрицало, что фактический правитель страны может быть причастен к этому преступлению.

В докладе чуть больше ста страниц, криминалисты и адвокаты, а также эксперты работали над ним более полугода.