Журналист Хашогджи был убит официальными лицами Саудовской Аравии - ООН

Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Каламар пришла к выводу, что саудовский журналист Джамаль Хашогджи стал жертвой жестокого и предумышленного убийства, совершенного официальными лицами Саудовской Аравии. Об этом говорится в ее заявлении, распространенном в четверг в Женеве, по итогам ее визита в Турцию с целью расследования.

"Свидетельства, собранные во время моей миссии в Турцию, прежде всего показывают, что господин Хашогджи стал жертвой жестокого и предумышленного убийства, спланированного и осуществленного официальными лицами государства Саудовская Аравия", - констатировала спецдокладчик.

2 октября 2018 года Джамаль Хашогджи пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы, необходимые для вступления в брак, и больше оттуда не вышел. Тело его так и не нашли. Саудовская Аравия настаивает на версии непредумышленного убийства и обещает наказать причастных.

Генеральная прокуратура Саудовской Аравии потребовала приговорить к смертной казни пятерых обвиняемых по делу об убийстве саудовского журналиста