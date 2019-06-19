"В деле крушения MH17 числится больше имён"

Голословными назвал МИД России обвинения со стороны Совместной следственной группы по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе.

Российские дипломаты отмечают, что следствие продолжает ограничиваться "не вполне вразумительными доводами, сформулированными в том числе при поддержке сомнительных источников информации", при этом игнорируя данные, предоставленные Москвой.

В свою очередь украинская сторона призвала Россию "признать свою ответственность за поставку оружия и сотрудничать со следствием, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН".

Среди подозреваемых, которым заочно предъявлено обвинение в убийстве, россиянин Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков. Свою причастность к крушению "Боинга" он отрицает.

Я ничего не собираюсь комментировать, кроме того, что ополчение "Боинг" не сбивало. Больше никаких комментариев я не давал и не даю. Никаких изменений в моей позиции нет Игорь Гиркин бывший министр обороны ДНР

Почему следственной группе потребовалось так много времени, чтобы назвать имена только четырех подозреваемых? Роман Доброхотов – один из журналистов, ведущих собственное расследование – утверждает, что в их распоряжении гораздо больше имен - и он уверен, что их объявят в будущем.