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Срочная новость

Нидерланды

"В деле крушения MH17 числится больше имён"

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 Ольга Кепински 
"В деле крушения MH17 числится больше имён"
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REUTERS/Eva Plevier
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Голословными назвал МИД России обвинения со стороны Совместной следственной группы по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе.

Российские дипломаты отмечают, что следствие продолжает ограничиваться "не вполне вразумительными доводами, сформулированными в том числе при поддержке сомнительных источников информации", при этом игнорируя данные, предоставленные Москвой.

В свою очередь украинская сторона призвала Россию "признать свою ответственность за поставку оружия и сотрудничать со следствием, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН".

Среди подозреваемых, которым заочно предъявлено обвинение в убийстве, россиянин Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков. Свою причастность к крушению "Боинга" он отрицает.

Я ничего не собираюсь комментировать, кроме того, что ополчение "Боинг" не сбивало. Больше никаких комментариев я не давал и не даю. Никаких изменений в моей позиции нет
Игорь Гиркин
бывший министр обороны ДНР

Почему следственной группе потребовалось так много времени, чтобы назвать имена только четырех подозреваемых? Роман Доброхотов – один из журналистов, ведущих собственное расследование – утверждает, что в их распоряжении гораздо больше имен - и он уверен, что их объявят в будущем.

Они (ССГ) показывают нам только тех людей, вину которых можно доказать документально. Существуют разные стандарты для следователей и для журналистов - для суда необходимо иметь 100%-ное доказательство. Вот почему я думаю, что им потребовалось так много времени, чтобы огласить только 4 имени. Но я почти уверен, что имена всех людей, упомянутых в нашем расследовании - многие из которых работают непосредственно на министерство обороны - их имена также будут фигурировать на пресс-конференциях, но позже
Роман Доброхотов
главред издания The Insider