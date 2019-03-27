Гибель МН17: первые трехсторонние переговоры

Представители Нидерландов, России и Австралии провели первую трехстороннюю встречу по делу о гибели в небе над Украиной малайзийского "Боинга". Переговоры проходили в закрытом режиме и их подробности не разглашаются.

В феврале представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркнула, что согласие России на проведение таких консультаций не означает признания Москвой вины за произошедшую трагедию и было дано только тогда, когда Гаага и Канберра официально подтвердили готовность обсуждать весь комплекс вопросов, связанных с расследованием дела.

"Сегодня я хочу отметить прогресс, достигнутый в расширении привлечения к ответственности лиц, виновных в крушении MH17, - сказала министр иностранных дел Австралии. - Хочу подчеркнуть, что мы провели первый раунд переговоров об ответственности государств между Австралией, Нидерландами и Россией в начале этого месяца".

"Мы не можем вдаваться в суть этого процесса, потому что конфиденциальность здесь жизненно важна, - отметил глава МИД Нидерландов. - Но я могу сказать, что мы по-прежнему стремимся к тому, чтобы добиться правды, справедливости и ответственности".

Пассажирский "Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Украины в Донецкой области. На его борту находились 298 человек. Для расследования катастрофы была создана Международная следственная группа. Она пришла к выводу, что зенитная установка, из которой был произведен запуск ракеты, сбившей "Боинг", могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся под Курском. В Москве эти обвинения отвергли. Минобороны РФ заявило, что ракета была направлена в войска на территории Украины еще в 1986 году и с тех пор не возвращалась в Россию.