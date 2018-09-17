Малайзийский «Боинг» сбила украинская ракета — МО РФ

Ракета, сбившая «Боинг», выполнявший 17 июля 2014 г. рейс МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, принадлежала вооружённым силам Украины, а видео, используемое международной комиссией в качестве доказательства присутствия российской установки «Бук» в зоне конфликта, было сфальсифицировано.

К такому выводу пришла комиссия министерства обороны РФ. Результаты расследования были представлены журналистам на брифинге руководителем департамента информации и массовых коммуникаций минобороны генерал-майором Игорем Конашенковым и начальником главного ракетно-артиллерийского управления МО генерал-лейтенантом Николаем Паршиным.

Представители министерства обороны РФ утверждают, что представленные в мае на пресс-конференции Совместной следственной группы (ССГ) фрагменты являются частью ракеты с серийным номером 886847379, предназначенной для ЗРК «Бук». Согласно рассекреченным архивным данным, ракета была произведена Долгопрудненским машиностроительным ПО в 1986 г. и поступила на вооружение 223-й зенитно-ракетной бригады Прикарпатского ВО на территории УССР. Как подчеркнул Паршин, ракета на территорию России не возвращалась. После распада СССР 223-я бригада стала частью украинских вооружённых сил и впоследствии была переименована в 223-й зенитный ракетный полк ВСУ, который сейчас дислоцируется в городе Стрый Львовской области. Боевые соединения этого полка привлекались к операции Киева в Донбассе, утверждают в МО РФ.

В Москве подчеркнули, что все эти данные уже отправлены представителям ССГ.

Видеозаписи о передвижениях российского «Бука» по территории Донецкой области, представленные на пресс-конференции ССГ, были сфальсифицированы, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Изображение самоходной огневой установки "Бук" было вмонтировано в видео с нарушением законов перспективы, геометрической оптики и с разрешением, отличающимся от основного.

Украина причастна не только к самой трагедии, но к манипулированию следствием, добавил Конашенков. В подтверждение была представлена аудиозапись, на которой предположительно происходят переговоры украинских военных, обеспечивающих ПВО в зоне операции на востоке страны.

В мае ССГ пришла к выводу, что самолет «Малайзийских авиалиний» был сбит с помощью зенитного ракетного комплекса «Бук» с территории в Восточной Украине, которая на тот момент находилась под контролем вооружённых формирований самопровозглашённых республик. ССГ утверждает, что установку «Бук» привезли с территории России, а затем увезли обратно. Ракета и установка, по этим данным, принадлежали российской 53-й бригаде ПВО, дислоцированной в Курске. В Нидерландах назвали и ряд имён задействованных в операции представителей российских силовых структур.