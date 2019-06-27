Полиция не пускает Sea Watch в порт Лампедузы

Противостояние вокруг судна Sea Watch продолжается. После входа в итальянские территориальные воды, капитан Карола Ракете попыталась добраться до порта. Она хотела высадить 42 мигранта, спасенных две недели назад, но судно было остановлено полицией. Капитан пытается связаться с берегом.

Карола Ракете, капитан Sea Watch

"Порт Лампедузы, вы можете предоставить мне информацию, когда я смогу высадить спасенных людей? Мне необходимо срочно доставить их на берег"

Рим не дал разрешения на высадку и, кажется, пока не готов изменить своего ответа.

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии

"Капитан, который принял такое решение и в течение 10 дней удерживал людей, на мой взгляд, действовал серьезным образом. Это больше не вопрос итальянского правительства, теперь это дело итальянского суда"

За несанкционированную попытку войти в порт Лампедузы, судно могут арестовать, а капитана привлечь к уголовной ответственности.

Ранее министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини так же резко высказался о сложившейся ситуации, подчеркнув, что ответственность понесут Германия и Нидерланды, под флагами которых ходит Sea Watch.

Итальянская пресса сообщает, что пока Sea Watch стоит и ждет разрешения около Лампедузы, на остров высадились 10 других мигрантов, приплывших на небольшой лодке.