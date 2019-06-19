MH17: следствие предъявляет обвинения

Международная следственная группа по делу о крушении малайзийского боинга, произошедшего пять лет назад над Донбассом, объявит имена подозреваемых в среду.

Ожидается, что им будут предъявлены официальные обвинения.

Накануне ряд СМИ - как зарубежных, так и российских, - опубликовали имена четырёх предполагаемых фигурантов дела, в том числе - высокопоставленных офицеров армии России.

Малайзийский Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. Для расследования причин трагедии был создан специальный комитет. В мае прошлого года он пришел к выводу о том, что самолёт был сбит ЗРК "Бук", принадлежавшим российской военной части, расквартированной под Курском.

Москва утверждает, что ракета, поразившая лайнер, была произведена ещё в СССР и отправлена на вооружение на Украину, откуда не возвращалась.

Также российская сторона сетует на то, что ее не допускают к расследованию.

В интервью телеканалу Euronews постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил_: "Так называемая Международная следственная группа изначально отказалась сотрудничать с Россией. После этого нас стали даже и обвинять в том, что мы не хотим сотрудничать. На самом деле, масса документальных доказательств, которые были представлены российской стороной, были просто проигнорированы. Почему Малайзия была отстранена от работы Международной следственной группы? В то же время в ней оказалась Украина, вина которой за то, что не было запрещено воздушное движение над этим регионами, она совершенно очевидна".

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Тем не менее, известно, что в марте Россия, Австралия и Нидерланды в марте провели консультации по делу о крушении MH17.

Встреча представителей трёх стран проходила в закрытом режиме, ее подробности не разглашаются.

На борту боинга 777 авиакомпании Malaysia Airlines, разбившегося пять лет назад в Донецкой области, находились 283 пассажира и 15 челенов экипажа. Большинство из них - граждане Нидерландов. Все они погибли.