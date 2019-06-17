Владимир Чижов о ДРСМД и MH17

Постпред РФ при ЕС предупредил, что политика Соединённых Штатов в отношении России может ослабить безопасность Евросоюза. Владимир Чижов выступал накануне голосования в российской Госдуме, которая, вероятно приостановит действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

"К сожалению, ДРСМД, похоже, скорее мертв, чем жив, что является очень негативным явлением, и мы очень сожалеем об этом, - сказал Чижов по-английски. - Беспокоит не только судьба ДРСМД, но и общая ситуация в области контроля над вооружениями".

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов попросил г-на Чижова прокомментировать недавно объявленное размещение дополнительной тысячи американских солдат в Польше.

"На региональном уровне, в Европе, это, конечно, меняет ситуацию. В Польше уже было определенное количество войск, насколько я помню 4,5 тысячи, но на основе ротации. Сейчас речь идет о постоянном развертывании. Это я считаю нарушением Основополагающего акта НАТО-Россия 1997 года".

Ожидается, что в среду суд в Нидерландах объявит имена подозреваемых в уничтожении малайзийского авиалайнера над Украиной. Следователи уже связали это с Россией.

"Так называемая Международная следственная группа изначально отказалась сотрудничать с Россией, - продолжал Постпред по-русски. - После этого нас стали даже и обвинять в том, что мы не хотим сотрудничать. На самом деле, масса документальных доказательств, которые были представлены российской стороной, были просто проигнорированы. Почему Малайзия была отстранена от работы Международной следственной группы? В то же время в ней оказалась Украина, вина которой за то, что не было запрещёно воздушное движение над этим регионам, она совершенно очевидна".

Российский посол выступал на пресс-конференции в Брюсселе.