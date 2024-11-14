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Human Rights Watch: переселение палестинцев в Газе преступно

Переселенцы Газы.
Переселенцы Газы. Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2023, The AP. All rights reserved
Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2023, The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Правозащитная группа Human Rights Watch обнародовала доклад, в котором назвала "военным преступлением" спровоцированные Израилем переселения жителей Газы.

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Новый доклад международный правозащитной группы Human Rights Watch возлагает ответственность на Израиль за "преднамеренное насильственное перемещение палестинцев в секторе Газа".

Авторы доклада отмечают: действия израильских властей привели к перемещению 90% населения Газы, что, по их оценкам, противоречат нормам ведения войны. С точки зрения Human Rights Watch, у Израиля нет "настоятельных военных причин, оправдывающих такие действия".

Надя Хардман, исследователь отдела по правам беженцев и мигрантов, HRW, обобщила: "Учитывая эти данные, учитывая огромное количество палестинских гражданских в Газе, изгнанных со своих земель, учитывая способы перемещения и попытки сделать возвращение людей невозможным, учитывая масштаб, систематичность и преднамеренность переселений, ставших частью госполитики, мы считаем, что они равносильны этнической чистке".

Доклад обнародован через год после осле нападения боевиков палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Тогда погибли свыше 1200 человек, еще 250 - захвачены в заложники. В ответ стартовала военная операция в секторе Газа, Израиль заявил, что его цель - полное уничтожение ХАМАС. Операцию израильтян часть мирового сообщества считает военным преступлением против палестинцев, говоря и о риске геноцида.

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