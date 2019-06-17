Австрия: Штрахе отказался от мандата евродепутата

Экс-вице-канцлер Австрии и бывший лидер "Австрийской партии свободы" (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе, ушедший в отставку со всех постов, заявил, что не будет принимать депутатский мандат в Европейском парламенте. По словам Штрахе, его возвращение в политику может и должно произойти только тогда, когда будут прояснены обстоятельства видеозаписи с Ибицы.

Скандал вокруг Штрахе разгорелся незадолго до европейских выборов, когда немецкие СМИ обнародовали эти видеоматериалы. Утверждалось, что Штрахе с некой русскоговорящей женщиной обсуждал возможность информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в обмен на обещание доступа к строительным государственным контрактам в Австрии, а также тайные финансовые сделки в обход Счетной палаты.

Публикация видео привела к политическому кризису в Австрии: правительство во главе с Себастьяном Куоцем было вынуждено уйти в отставку. Осенью республику ждут досрочные парламентские выборы.