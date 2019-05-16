Алонсо попал в аварию, но остался жив

Двукратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" Фернандо Алонсо разбил свой болид, но остался жив. Инцидент произошел во время тестового заезда перед легендарной гонкой "500 миль Индианаполиса". Пилот вылетел с трассы в третьем повороте. По словам Алонсо, он неверно оценил уровень сцепления с асфальтом.

Фернандо Алонсо, пилот: "Стена приближалась слишком быстро. К сожалению, произошло то, что произошло, и мы из-за этого потеряли время. Мне жаль команду. Но мы извлечем уроки и завтра будем сильнее" .

Алонсо прокомментировал инцидент уже после медицинского осмотра. Удивительно, что гонщик не пострадал: испанец врезался в ограждения на скорости 340 километров в час. Алонсо готовится принять участие в "Инди 500" во второй раз.