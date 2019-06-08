"Триумфальный" старт французских футболисток

"Триумфально", по мнению болельщиков и спортивных СМИ, провела свой первый матч на женском чемпионате мира по футболу сборная Франции. Француженки разгромили команду Южной Кореи со счетом 4:0 на парижском стадионе "Парк-де-Пренс".

Собравшиеся после матча фанатки и фанаты, многие из которых совсем юные, не скрывали радости: "Наши забили четыре гола, это не часто увидишь, это просто здорово!"- восхищается Солен.

"Да и атмосфера была потрясающей, - добавляет ее подруга Жюльетт, - мы пели, танцевали, кричали"...

"Это было волшебно: 45 000 человек на стадионе! - говорит Анисса Эль-Хаджам, приехавшая из Бордо. - Наши девушки подарили нам мечту. Конечно, сборная Южной Кореи не самая сильная, но мы гордимся синими!"

Голы в первом матче забили Эжени ле Соммер (9-я минута), Венди Ренар (35, 45) и Амандин Анри (85). В первом тайме главный арбитр Клаудиа Умпьерес - впервые в истории женских чемпионатов мира - воспользовалась помощью системы видеоассистента рефери, приняв решение отменить гол французской сборной.

В следующем туре француженки сыграют с командой Норвегии 12 июня, в тот же день сборная Южной Кореи проведет встречу со сборной Нигерии.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США с тремя победами.

Французские СМИ, в свою очередь, отмечают, что столь удачный старт не только привлечет инвесторов в женский футбол, но и в целом будет способствовать улучшению положения женщин в обществе. Трансляция матча на канале TF1 побила все рекорды: у экранов в пятницу вечером собрались 10 миллионов зрителей.