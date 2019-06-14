США обвиняют Иран во взрывах на танкерах в Оманском заливе

Соединённые Штаты утверждают, что именно Иран стоит за инцидентом в Оманском заливе, где в четверг произошли взрывы на двух танкерах. В подтверждение своих заявлений американские военные опубликовали видеозапись, на которой, как утверждается, патрульный катер иранской Революционной гвардии снимает неразорвавшуюся мину с корпуса одного из пострадавших танкеров.

Несколько недель назад вблизи побережья Объединённых Арабских Эмиратов нападению подверглись четыре других танкера. Иран категорически отрицает какую-либо причастность к произошедшему, но для США ситуация представляется ясной, о чём заявил госсекретарь страны Майк Помпео:

– Добрый день. По оценке правительства Соединённых Штатов, за нападения, совершённые сегодня в Оманском заливе, ответственность несёт Исламская Республика Иран. Эта оценка сделана исходя из разведданных, использованного вооружения, уровня опыта, необходимого для осуществления такой операции, аналогичных недавних нападений Ирана на суда и того факта, что ни одна прокси-группа, действующая в этом районе, не располагает ресурсами и умением для выполнения столь сложной задачи.

Инцидент произошёл вскоре после завершения визита в Тегеран премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в ходе которого обсуждались пути выхода из кризиса. Президент США Дональд Трамп отреагировал в своём твитере, высоко оценив усилия Японии, но отметил, что говорить о каком-либо соглашении между странами преждевременно.

Франция и Германия призывают к сдержанности, как и генсек ООН Антониу Гутереш:

– Я с глубокой обеспокоенностью отмечаю произошедший этим утром инцидент, связанный с нарушением безопасности в Оманском проливе. Я решительно осуждаю любые нападения на гражданские суда. Факты должны быть установлены, а ответственные выявлены. Мир не может допустить серьёзного противостояния в регионе Персидского залива.

Иран и США обвиняют друг друга в дестабилизации региона, и ни одна из сторон не проявляет готовности пойти на уступки.