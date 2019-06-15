Назанин Загари-Рэтклифф начала новую голодовку

Британка иранского происхождения Назанин Загари-Рэтклифф, заключенная в тюрьму в Тегеране, начала новую голодовку в знак протеста против своего задержания. Как сообщил муж женщины, она откажется от еды, но будет пить воду, пока ей не предоставят безоговорочного освобождения. Вместе с друзьями и членами семьи он пришел к посольству Ирана в Лондоне, чтобы отметить день рождения их дочери.

Ричард Рэтклифф , муж Назанин Загари-Рэтклифф

"Не самое лучшее время устраивать голодовку. В Персидском заливе обстановка становится все более напряженной, мы беспокоимся о нашей собственной ситуации. Мы боимся, что о нас забудут, что будет все сложнее найти решение"

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант написал в своем Твиттере, что призывает Иран "поступить правильно, показать миру свою человечность и отпустить эту невинную женщину домой"

В 2016 году сотрудница фонда Thomson Reuters была осуждена в Иране на пять лет по обвинению в заговоре против действующей власти.