В Зальцбурге показали "Мессию" в постановке Роберта Уилсона

...Он знаменит своими графическими, минималистическими постановками: Роберт Уилсон в рамках "Недели Моцарта" в Зальцбурге поставил ораторию "Мессия" под руководством маэстро Марка Минковски.

Одна оратория, два композитора: "Мессия" Генделя имеет необычную судьбу. Произведение чаще исполняют не в оригинальном, генеделевском варианте, а в редакции, сделанной полвека спустя Моцартом. Новую постановку "Мессии" представил в рамках "Недели Моцарта" в Зальцбурге американец Роберт Уилсон), известный беспрецедентным сценическим минимализмом.

"Что я могу сделать, чтобы оставить самой музыке как можно больше места?, - этот вопрос режиссер, по собственному признанию, положил в основу концепции постановки. - Когда я закрываю глаза, то мне кажется, что я воспринимаю музыку более остро, концетрированно. Могу ли я с перенести на сцену это восприятие, но уже с открытыми глазами?"

Художественный руководитель "Недели Моцарта" Роландо Вильясон сравнивает предложенное Уилсоном решение с живописной работой: "Оно, как картина, которая проявляется через сотни разных мазков, мы как будто проходим через гигантское полотно, проникаем в живописное пространство и видим, как меняется свет".

Гендель написал ораторию в 1741 году, годом позже музыкальную историю о приходе в мир Спасителя исполнили в Дублине. Моцарт отредактировал работу по заказу Вены много позднее - в 1789 году. Не меняя партии вокалистов и группы струнных инструментов, он делает правки у духовых и периодически вводимых инструментов. "Мессия" звучит на немецком языке. В некоторых оркестровых партиях Моцарт также изменил мелодическую линию, заменив короткие фразы более протяженными построениями.

Дирижер Марк Минковски рассказывает: "Моцарт писал с расчетом на более симфоническое исполнение произведения. И потом он внес в него эдакие правки-вспышки... ну, как если бы Ван Гог решил нарисовать на свой лад "Мону Лизу", добавляя иные тона, иную гармонию. Это полностью меняет восприятие, но при этом произведение остается сочинением Генделя. В этом нет никаких сомнений".

"Я так люблю моцартовскую обработку "Мессии", - признается Роландо Вильясон. - С ней произведение перемещается из стилистики барокко к классицизму".

"В музыке Моцарта очень много света, который дает надежду", - отмечает Роберт Уилсон.

А Марк Минковски добавляет: "Хор "Аллилуйя" в оратории символизирует воскрешение и надежду. Оратория, безусловно, передает ряд философских посланий; этим, возможно, объясняется ее непреходящая популярность".

Оратория "Мессия" будет вновь представлена в Зальцбурге летом - 24 и 26 июля, а в сентябре ее можно будет услышать в Париже.