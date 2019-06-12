На лыжах по крыше

Единственный горнолыжный склон Копенгагена находится на крыше экологически чистого завода по выработке энергии из переработанных отходов, и звезда фристайла Йеспер Тьядер в восторге. Шведский лыжник наслаждается преодолением препятствий этого уникального круглогодичного склона и получает двойное удовольствие от мысли о том, что там, внизу, новаторская электростанция Amager Bakke превращает отходы в тепло и электричество для датской столицы без каких-либо выбросов CO2.

Искусственный лыжный склон на Amager Bakke будет официально открыт летом 2019 года, но Йеспер Тьядеру было разрешено всесторонне испытать новую "гору" датской столицы.

Завод по переработке отходов Amager Bakke, открытый в 2017 году, - краеугольный камень плана до достижению Копенгагеном CO2-нейтральности к 2025 году. Он обеспечивает централизованное теплоснабжение для 160 000 хозяйств и электричество для 60 000 домов. В то же время наклонная крыша здания высотой 85 метров с его лыжным склоном длиной почти 500 метров, пешеходными дорожками и стеной для скалолазания служит местной зоной отдыха.

Amager Bakke реализует философию «гедонистической устойчивости», разработанную известным датским архитектором Бьярке Ингелсом и его архитекторской компанией Bjarke Ingels Group (BIG). Спланированный ими завод производит электроэнергию и тепло без выбросов в атмосферу, а также способствует формированию позитивного, устойчивого и гедонистического отношения к жизни.

"Мы с нетерпением ждем, когда люди придут сюда и попробуют этот новый вид гибрида между зданием и ландшафтом", - сказал Ингелс .

В будущем жители и гости Копенгагена смогут кататься на лыжах в самом центре города, экономя на поездках на горнолыжные курорты за рубежом, уменьшая таким образом и выбросы в атмосферу. Союз экологии, экономики и социальной ответственности в действии!