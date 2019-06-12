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Срочная новость

real economy

ЕС ставит на договоры о свободной торговле

 Euronews 
ЕС ставит на договоры о свободной торговле
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Очередной эпизод "Реальной экономики" посвящен растущей неопределенности в ЕС на фоне глобальных торговых конфликтов. Вот как выглядят торговые позиции в Ес схематично:

  • Свободная торговля между членами Европейского союза - один из основополагающих принципов блока.
  • ЕС является крупнейшим в мире единым рынком. Вместе на членов Европейского Союза приходится 16% мирового импорта и экспорта.
  • Треть торгового оборота Большой Европы в прошлом году пришлись на США (17,1%) и Китай (15,4%).
  • Это значительно опережает показатели торгового обмена со Швейцарией, которая в этом списке третья.
  • Речь идет о данных за 2018 год, когда торговая напряженность между США и Китаем шла по нарастающей.
  • ЕС - главный торговый партнер для 80 стран мира.
  • Средний тариф, на ввозимые в Большую Европу импортные товары остается очень низким: более 70% импорта ввозится в ЕС по нулевым или льготным ставкам.
  • ЕС выстраивает свою экономическую структуру с опорой на принцип открытости, европейская семья государств активно взаимодействует со странами или региональными объединениями по торговым соглашениям.
  • Одно из последних таких соглашений было заключено между ЕС и Японией, оно вступило в силу 1 февраля.