ЕС ставит на договоры о свободной торговле

Очередной эпизод "Реальной экономики" посвящен растущей неопределенности в ЕС на фоне глобальных торговых конфликтов. Вот как выглядят торговые позиции в Ес схематично:
- Свободная торговля между членами Европейского союза - один из основополагающих принципов блока.
- ЕС является крупнейшим в мире единым рынком. Вместе на членов Европейского Союза приходится 16% мирового импорта и экспорта.
- Треть торгового оборота Большой Европы в прошлом году пришлись на США (17,1%) и Китай (15,4%).
- Это значительно опережает показатели торгового обмена со Швейцарией, которая в этом списке третья.
- Речь идет о данных за 2018 год, когда торговая напряженность между США и Китаем шла по нарастающей.
- ЕС - главный торговый партнер для 80 стран мира.
- Средний тариф, на ввозимые в Большую Европу импортные товары остается очень низким: более 70% импорта ввозится в ЕС по нулевым или льготным ставкам.
- ЕС выстраивает свою экономическую структуру с опорой на принцип открытости, европейская семья государств активно взаимодействует со странами или региональными объединениями по торговым соглашениям.
- Одно из последних таких соглашений было заключено между ЕС и Японией, оно вступило в силу 1 февраля.