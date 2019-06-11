Геймерам предлагается подписка

На выставке электронных развлечений Е3 в Лос-Анджелесе французская компания Ubisoft объявила о запуске услуги подписки на видеоигры.

Сервис называется UPlay+.

С сентября геймеры получат доступ более чем к ста видеоиграм, в том числе новым релизам, за 15 долларов в месяц. Это дешевле, чем подписка на сервис стриминга видеоигр NOW, которую предоставляет PlayStation, но дороже месячной платы за Xbox Game Pass от Microsoft.

Рэндольф Рэмзи, главный редактор сайта GameSpot, посвященного видеоиграм считает, что "с появлением UPlay+ на рынке стриминга видеоигр становится тесновато. На этой неделе мы узнали, что Xbox добавляет новые функции к услуге Game Pass, так что в сфере видеоигр появляется та же модель, что и на телевидении, где несколько конкурирующих компаний стараются вытащить из вашего кошелька 10-15 долларов ежемесячно".

Услуги подписки на видеоигры становятся устойчивой и все более популярной тенденцией в индустрии развлечений.

Компания Apple в этом году также планирует представить собственную игровую службу.