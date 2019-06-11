Поиграть в "брексит"

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"Брексит" на равных состязается с апокалиптическими сценариями: французская компания Ubisoft на ежегодной Выставке индустрии компьютерных игр E3 в Лос Анджелесе представила третью часть Watch Dogs с подзаголовком Legion и презентовала дебютный ролик.

Действие хакерского экшена происходит в Лондоне после выхода Великобритании из Евросоюза. Креативный директор Ubisoft Клинт Хокинг рисует мрачную картину:

"Устанавливается тоталитарный режим, экономика рухнула, частные военные корпорации заменили сдавшие свои позиции лондонскую полицию и армию. Аппарат наблюдения, защищавший нас на протяжении 75 лет, используется теперь против населения, нежелательные отфильтровываются, выдавливаются из страны. Этому противостоит Deadsec - движение сопротивления, призывающее отбросить разногласия, объединиться и совместно бороться за лучшее будущее".

Государственные учреждения в антиутопической версии Лондона контролируют экстремистские группировки, вместо фунта стерлингов используется криптовалюта, город находится под постоянным наблюдением беспилотников.

"Мы не обошли вниманием и миграционный кризис, играющий столь важную роль в нашей реальности, - продолжает Хокинг. - Людей выгоняют из страны, они пытаются уехать в страны ЕС. Брюссель создал центры временного содержания, чтобы разобраться, что происходит, остановить огромный поток мигрантов, выяснить, кто они. Но из-за перегруженности правительства и недостатка финансирования всё рушится. Так что очень плохо обстоят дела в нашем футуристическом Лондоне".

Создатели считают, что у политики и видеоигр много общего: в обоих случаях обычные люди лишь тешат себя иллюзией причастности. Watch Dogs Legion поступит в продажу в марте 2020 года.